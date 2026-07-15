هيغسيث يطالب العراق بنزع سلاح الميليشيات ويحمّلها مسؤولية 600 هجوم على الأميركيين

شفق نيوز - واشنطن

طالب وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية بتأكيد سيادة بلادها من خلال نزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران، محمّلاً إياها المسؤولية عن مئات الهجمات التي استهدفت الأميركيين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مباحثات رسمية أجراها مع رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن.

وقال هيغسيث إن "الميليشيات العراقية الموالية لإيران مسؤولة عن أكثر من 600 هجوم استهدف أميركيين".

وفي الشق الأمني، أكد وزير الحرب الأميركي أن قوات الأمن العراقية والبيشمركة ستقود جهود دحر تنظيم داعش عقب انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق في أيلول/سبتمبر المقبل.