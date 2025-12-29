هيبت الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقي في دورته السادسة

شفق نيوز- بغداد

انتخب مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، النائب هيبت الحلبوسي رئيساً للمجلس في دورته النيابية السادسة، خلال الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، في خطوة تُعدّ محطة افتتاحية لمسار تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء انتخاب الحلبوسي 45 عاماً عن حزب تقدم بأغلبية الأصوات، حيث حصل على 208 أصوات بعد انسحاب رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي من سباق رئاسة المجلس، ليتحوّل التنافس داخل القاعة إلى مواجهة بين ثلاثة مرشحين هم هيبت الحلبوسي وسالم العيساوي وعامر عبد الجبار.

وقد حصل المرشح للمنصب، سالم العيساوي على 66 صوتا، و⁠النائب عامر عبدالجبار، 9 اصوات، فضلا عن وجود 26 ورقة باطلة.

وكان "المجلس السياسي الوطني" الذي يضم قوى سنية بارزة قد أعلن عشية الجلسة، ترشيح هيبت الحلبوسي مرشحاً يمثل عدداً من الكتل داخل المجلس، في وقت شهدت الساحة السنية تباينات حادة قبيل الحسم.

وبحسب السياقات الدستورية، يُفترض أن يتبع انتخاب رئيس البرلمان استكمال انتخاب نائبيه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من الجلسة الأولى، على أن يكلّف الرئيس لاحقاً الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وهي عملية قد تمتد لأشهر بفعل تعقيدات التوافقات السياسية.