هولندا: حوالي 60 ألف عراقي يعيشون في بلادنا وننتظر زيارة السوداني

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينز سلوت، يوم الثلاثاء، أن حوالي 60 ألف شخص من الجالية العراقية يعيشون في بلادها، في حين أكدت أن أمستردام تنتظر زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

حديث الوزيرة جاء في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع نظيرها العراقي فؤاد حسين على هامش الزيارة التي تجريها الى العاصمة بغداد.

وقالت سلوت في المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن أكثر من 60 ألف عراقي يعيشون في هولندا، ويقومون بتقريب وجهات النظر فيما بين البلدين، مؤكدة أن هولندا تأمل بتقوية العلاقات الثنائية مع العراق.

واستطردت القول، "نحن ننتظر زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى هولندا، فنحن لدينا اهتمام كبير في تطور العلاقات فيما بيننا، وتحفيز الأمن والسلام والاستقرار في العراق"، مضيفة أن بلادها تدعم العراق في الدور الاساسي الذي يؤيده في المنطقة.