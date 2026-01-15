هولندا تعتذر عن قتل عشرات العراقيين بضربة جوية نفذتها قبل 10 سنوات

شفق نيوز - كركوك

قدّم وزير الدفاع الهولندية روبن بريكلمانس، يوم الخميس، اعتذاراً رسمياً الى الحكومة المحلية في كركوك عن القصف الذين شنه سلاحها الجوية على قضاء الحويجة جنوبي غربي المحافظة في الـ12 من شهر حزيران العام 2015 خلال سيطرة تنظيم داعش على القضاء مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين وتدمير شامل لدور ومصانع وابنية حكومية.

جاء ذلك خلال لقائه مسؤولين حكوميين محليين في كركوك بينهم المحافظ ريبوار طه وذوي ضحايا القصف.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، في كركوك عن الوزير قوله خلال اللقاء، "نعم تأخرنا بمعالجة الخطأ منذ أكثر من عشر سنوات، مردفا بالقول "اننا نعتذر عن وقوع هذا الخطأ الذي استند لمعلومات استخبارية غير دقيقة وأدت الضربة الجوية لمقتل مدنيين، وزيارتنا تأتي للاعتذار و الاطلاع الميداني على المنطقة التي تعرضت للقصف".

واوضح ان القانون في هولندا "لا يسمح بتقديم تعويضات الى كل متضرر"، مستدركا القول "لكننا نعدكم ان لدينا فريقاً في بغداد واربيل يتابع مع قائممقام الحويجة لغرض تنفيذ مشاريع تخدم الجميع .

وكان الوزير قد وصل كركوك في وقت سابق من صباح اليوم، والتقى المحافظ في المبنى الحكومي، وزار موقع القصف الذي نفذه الطيران الهولندي بالخطأ في قضاء الحويجة، بحضور قائممقامها.

يذكر ان قضاء الحويجة غربي كركوك 55 كلم تعرض للقصف من قبل الطيران الحربي الهولندي في مطلع شهر حزيران من العام 2015 وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا، ونجم عنها أيضا أضرار مدمرة في جميع القضاء.

واستهدفت الضربة الجوية في وقتها مصنعا للمتفجرات خلال سيطرة تنظيم داعش على قضاء الحويجة، وقد اعترفت الحكومة الهولندية حينها انها استهدفت مدنيين ضمن قصف وقع عن طريق الخطأ في محافظة كركوك شمال العراق.