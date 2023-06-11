هوشيار زيباري يصف الموازنة الثلاثية بـ"الكارثية" ويحذر من التضخم واهتزاز العملة

شفق نيوز/ وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، اليوم الأحد، الموازنة العامة للأعوام 2023,2024,2025، بأنها "عرجاء وكارثية على اقتصاد البلد"، محذرا من تداعياتها في التضخم واهتزاز سوق العملة وفشل إدارة الأموال.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز.

وكتب زيباري، الذي سبق أن تسنم وزارتي المالية والخارجية في الحكومة الاتحادية، إن "موازنة العراق لأعوام 2023-2025 المقترحة عرجاء و كارثية لاقتصاد البلد"، مضيفا أنها "غير واقعية ورغبوية للكتل السياسية المستفيدة من الفساد".

واضاف أن في هذه الموازنة "اجحاف كبير بحق مستحقات الاقليم الدستورية والمالية"، مبينا أن "هذه الموازنة ستؤدي الى تضخم و اهتزاز في صرف العملة و الفشل في ادارة المال والاقتصاد العام".