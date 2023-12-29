"هناك تلاعب".. "عزم ديالى" يقدم طعناً "كبيراً" بنتائج الانتخابات

شفق نيوز/ أكد رئيس تحالف العزم في ديالى رعد الدهلكي، يوم الجمعة، المضي في الطعن بنتائج الانتخابات المحلية، كونها لم تطابق النتائج التي أفرزتها الأشرطة الموزعة على الكيانات السياسية في وقت سابق.

وقال الدهلكي في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نتائج محافظة ديالى فيما يتعلق باستحقاق تحالف العزم لم تكن عادلة أو منسجمة مع النتائج الأولية التي حصلنا عليها من خلال اشرطة التصويت ومراقبي الكيانات".

واعتبر الدهلكي ما أعلنته المفوضية من نتائج نهائية كان مختلفاً بشكل كبير عن النتائج الأولية ما يعطي انطباعاً واضحا بوجود تلاعب في تلك النتائج.

وتابع، أن "الدفاع عن حقوق واصوات جماهيرنا واستحقاقنا الانتخابي يجعلنا أمام موقف واضح باللجوء إلى الطرق القانونية والطعن بالنتائج النهائية أمام مفوضية الانتخابات خلال اليومين المقبلين وتقديم ما لدينا من وثائق واثباتات تدعم موقفنا واستحقاقنا الانتخابي".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الخميس، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية 2023، فيما حددت أسماء الفائزين.

وباشرت المفوضية، باستلام الطعون من اليوم ولغاية يوم الأحد المقبل. والطعون ستنظر بها الهيئة القضائية للانتخابات بشكل دقيق وخلال 10 ايام، وبعد النظر بالطعون هناك 15 يوما لمجلس المفوضين من أجل المصادقة على النتائج النهائية، وفقاً لإعلام المفوضية.