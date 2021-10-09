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هل يعد إغلاق المطارات العراقية "انقلاباً عسكرياً صامتاً"؟.. خبير أمني يوضح

Category: سیاسة

Date: 2021-10-09T19:30:14+0000
هل يعد إغلاق المطارات العراقية "انقلاباً عسكرياً صامتاً"؟.. خبير أمني يوضح

شفق نيوز/ علق الخبير الأمني، عدنان الكناني، اليوم السبت، على قرارات الحكومة المركزية باغلاق المطارات والمنافذ الحدودية، مؤكدا أن الإجراء لا يمت للانتخابات باي صلة وهو يحدث للمرة الأولى.

وقال الكناني لوكالة شفق نيوز، إن "قرار إغلاق المطارات والمنافذ الحدودية لا علاقة له بالامن والدولة وقرارهم ارتجالي، ولا يمت للمؤسسة العسكرية بأي صلة، لأن مثل هذه القرارات تضع المتابع في حيرة من أمره، ولا يعرف كيف يفسر هذه الخطوات غير المدروسة".

وأكد، أنه " بالعادة يتم اللجوء في كل انتخابات الى الحظر الداخلي، لكن هذه الانتخابات جاءت بشيء جديد وهو عزل العراق عن العالم الخارجي لايام وقطع سبل التواصل معه".

وبشان اعتبار الأمر انقلاب عسكري صامت، اوضح الكناني، أن "قرارات الانقلاب تأتي فجأة ودون سابق إنذار وممكن لو صدر هذا القرار فجأة، لقلنا أن هناك أمر يتم حياكته خلف الكواليس، لكن الأمر بدأ التحضير له قبل عدة أسابيع، وبالتالي لا يمكن اعتباره انقلابا عسكريا صامتاً".

وفي وقت سابق أعلنت امنية الانتخابات إغلاق المطارات والمنافذ البرية في الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وقالت، إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل سيتم إغلاق السيطرات الرئيسية بين المحافظات، كما تمنع حركة العجلات التي تحمل اكثر من ٢ طن والستوتات والدراجات النارية وحركة القطارات".

وأكدت انه "لا يوجد حظر للتجوال داخل المدن بشكل نهائي، ويسمح لحاملي البطاقة الانتخابية المرور من محافظة الى أخرى في حال كان ساكن في محافظة ومركز اقتراعه في محافظة أخرى.

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