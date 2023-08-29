هل قبول الطعن بمواد قانون الانتخابات سيؤثر على موعد اجرائها؟ .. المفوضية تعلق

شفق نيوز/ علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، على تأثير قبول المحكمة الاتحادية العليا بالطعن ببعض مواد قانون الانتخابات على موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وقال مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن تأثير موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد قبول المحكمة الاتحادية العليا بالطعن ببعض مواد قانون الانتخابات غير صحيح اطلاقاً".

وبين، أن "قبول هذه الطعون لن يؤثر على موعد الانتخابات، وانتخابات مجالس المحافظات سوف تجري في موعدها ولا نية لتأجيلها".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمس الأثنين، حسم الطعون بقانون الانتخابات.

وصوّت مجلس النواب العراقي في شهر آذار/مارس الماضي، على إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.