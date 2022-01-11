هل فتح تجديد الولاية للحلبوسي الباب لعودة صالح.. الاتحاد الوطني يعلق

شفق نيوز/ علق الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، على امكانية عودة رئيس الجمهورية برهم صالح تسنم المنصب لولاية ثانية، بعد تجديد الولاية لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي، لوكالة شفق نيوز، إنه "لا توجد اي علاقة او ربط بين عودة رئيس الجمهورية برهم صالح لولاية ثانية، بعد تجديد الولاية لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي"، مشيراً إلى أن "كل قضية لها وضعها الخاص وليس لها اي علاقة ببعضها".

وبين السورجي أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني، مصر على تجديد الولاية الثانية لرئيس الجمهورية برهم صالح"، مشدداً أنه "مرشح الاتحاد الوحيد لهذا المنصب".

واضاف أن المنصب "هو استحقاق للمكون الكوردي"، مبيناً "سوف نواصل الحوارات مع كافة الاطراف السياسية في الاقليم وبغداد من أجل دعم الولاية الثانية لصالح".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر سياسية مطلعة لوكالة شفق نيوز، بأن وفدا من الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة بافيل طالباني سيتوجه الى بغداد، لخوض نقاشات مع الأطراف "الشيعية والسنية" حول مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية برهم صالح.

وقرر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اعتماد ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، لدورة ثانية.

وفي وقت سابق، ذكرت قيادات في الاتحاد الوطني لوكالة شفق نيوز، إنها "تتمسك" بإعادة ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، كما أشرت معارضة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لذلك.