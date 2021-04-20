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هل أطلق سراح الكربولي؟ مصدر حكومي يكشف

Category: سیاسة

Date: 2021-04-20T18:01:00+0000
هل أطلق سراح الكربولي؟ مصدر حكومي يكشف

شفق نيوز/ نفى مصدر حكومي مطلع، يوم الثلاثاء، الإفراج عن رئيس حزب الحل جمال الكربولي، الموقوف بقضايا فساد مالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الانباء التي تحدثت عن الافراج عن جمال الكربولي غير صحيحة، ولغاية الآن هو معتقل ولم يصدر اي قرار قضائي بالافراج عنه".

وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبراً ‘ن إطلاق سراح جمال الكربولي بكفالة لحين مثوله أمام المحكمة للنظر في تهم الفساد الموجهة إليه.

يشار إلى أن قوة أمنية خاصة، اعتقلت فجر يوم الأحد الماضي، رئيس حزب الحل عضو تحالف "العزم" جمال الكربولي في العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن قوة امنية بأمرة لجنة مكافحة الفساد في العراق اعتقلت جمال الكربولي وشقيقه لؤي في منطقة اليرموك وسط بغداد بتهم تتعلق بالفساد.

وأضاف المصدر أن عملية اعتقال رئيس حزب الحل، وشقيقه لؤي جاءت وفق أوامر قبض صادرة من القضاء العراقي.

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