هل أطاح نواب "العزم" بالخنجر؟ المتحدث يجيب

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم تحالف "عزم" تمسك نواب التحالف بزعيمه خميس الخنجر، نافيا بذلك عن أنباء تحدثت عن الإطاحة به من رئاسة التحالف.

وقال المتحدث باسم تحالف عزم صلاح الجبوري لوكالة شفق نيوز ان "تحالف عزم متماسك وسيبقى متماسكا، وزعيمه الاوحد هو الشيخ خميس الخنجر".

من جانبه، أفاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، بأن نواب تحالف عزم عقدوا اجتماعا مساء الأربعاء في منزل خميس الخنجر.

ووفق المصدر، فإن نواب التحالف أكدوا دعمهم لاستمرار الخنجر في رئاسة التحالف، والدخول بمفاوضات سياسية مع الكتل الأخرى لاختيار شخصية رئيس مجلس النواب تمهيدا لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء لتشكيل الحكومة المقبلة.

كانت أنباء متداولة قد أشارت إلى أن خمسة نواب من تحالف "عزم" تقدموا بطلب إلي مفوضية الانتخابات لإبعاد الخنجر عن رئاسة التحالف الذي يملك ١٤ مقعدا، وهو ثاني أكبر كتلة سنية بعد تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي الذي فاز بـ٣٧ مقعدا.

وأشارت التسريبات إلى أن مسعى الإطاحة بالخنجر جاء بسبب تحالفه مع زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي واعادة الثقة بالأخير مجددا لرئاسة البرلمان.