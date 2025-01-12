هل سيزور السوداني الصين؟ سفارتها في بغداد تجيب

شفق نيوز/ نفى السفير الصيني في بغداد تسوي وي، يوم الأحد، وجود دعوة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لزيارة الصين في الوقت الراهن، رغم تأكيده أن العلاقات بين بغداد وبكين تطورت بشكل جيد.

وقال تسوي وي، لمراسل وكالة شفق نيوز، خلال مؤتمر صحفي، إنه "ليس لدينا أي علم بالأخبار التي تتحدث عن دعوة موجهة من الرئيس الصيني إلى رئيس الوزراء العراقي".

وأضاف أن "العلاقات الصينية العراقية تطورت بشكل جيد، وهذا جزء من العلاقات يتطلب التواصل، ولاسيما الحوارات في الجوانب السياسية والاقتصادية والشركات".

وتابع السفير الصيني "لن احتفظ بالمعلومات إذا كانت هناك فعلا زيارة مهمة للسوداني إلى جمهورية الصين".

يشار إلى أن، موقع "ذا ديبلومات" الأمريكي المتخصص بأخبار منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كشف قبل فترة، عن تلقي السوداني دعوة زيارة من بكين، لكنه ما يزال مترددا في تلبيتها.