هل سيجري السوداني تعديلات وزارية؟ رد حكومي يحسم الجدل

شفق نيوز/ حسم مصدر حكومي، يوم الثلاثاء، الجدل حول التعديل الوزاري المرتقب الذي يعتزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القيام به.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "السوداني لا ينوي خلال الفترة الحالية (الشهر او الشهرين ) اجراء اي تعديل وزاري، لكن الفكرة موجودة لديه لكنها مؤجلة ربما لنهاية السنة الحالية".

وفي 26 نيسان 2023، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن "التعديل الوزاري قرار يعود لرئيس الوزراء، وأنا مصمّم عليه، ويقع ضمن صلاحياتنا الدستورية، وليس قضية مزاجية".