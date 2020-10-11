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هل تؤثر الأزمة المالية على اجراء الانتخابات المبكرة؟ .. مستشار الكاظمي يجيب

Category: سیاسة

Date: 2020-10-11T15:12:41+0000
هل تؤثر الأزمة المالية على اجراء الانتخابات المبكرة؟ .. مستشار الكاظمي يجيب

شفق نيوز/ استبعد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبدالحسين الهنداوي، يوم الأحد، إمكانية تأثير الأزمة المالية التي تشهدها البلاد على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد.

و يواجه العراق صاحب الاقتصاد الريعي عجزا ماليا جراء انخفاض اسعار النفط الخام بالاسواق العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا، وقد انعكست الازمة على الرواتب والمستحقات للعاملين في القطاع العام والذين يُقدر اعدادهم بالملايين ليتأخر الدفع عن مواعيده المعتادة.

وقال الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، ان "الموعد المحددة بشكل مبدئي للانتخابات المبكرة، هو 6/6/2021، وهناك مخصصات وتخصيصات مالية خاصة لهذه الانتخابات"، مبينا ان "هذه التخصيصات مجدولة سلفا والحكومة العراقية، ستوفر الاحتياجات كافة، وخاصة المالية واعطت ايعازا لوزارة المالية لتوفير تلك الاموال".

واردف بالقول ان "هناك رصيدا ماليا مسبقا لغرض اجراء الانتخابات"، مشيرا الى ان "الأزمة المالية، لن تكون عائق امام اجراء الانتخابات المبكرة في العراق، وهي ستجري في موعدها المحدد".

واعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6  حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية

ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيبا امميا وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.

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