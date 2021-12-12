هل ستبت المحكمة الاتحادية دعوى إلغاء الانتخابات؟.. تحالف العامري يكشف

شفق نيوز/ علق تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، يوم الأحد، على امكانية حسم المحكمة الاتحادية العليا للدعوى المقدمة لها بخصوص الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال القيادي في التحالف محمد البياتي، لوكالة شفق نيوز "نتوقع أن تؤجل المحكمة الاتحادية قرارها بالبت في الطعن المقدم ضد نتائج الانتخابات التشريعية، من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري".

وبين ان "سبب التأجيل ربما يكون إلى حاجة الدعوى إلى استطلاعات عميقة والذهاب إلى صناديق الاقتراع، وكذلك النظر بالشكاوى الأخرى المقدمة ضد النتائج كافة، وبالتالي قد تستغرق القضية وقتاً أطول، خصوصاً وان المحكمة الاتحادية ستشرك خبراء فنيين وغيرهم من خارج القضاء، للنظر بالدعوى، ولهذا نتوقع تأجيلها مرة ثانية خلال مرافعة يوم غد الاثنين".

وكان زعيم تحالف الفتح هادي العامري قدم الأسبوع الماضي طعونا تخص الانتخابات الى المحكمة الاتحادية للبت بها وحددت الاخيرة الثالث عشر من الشهر الجاري موعدا لإعلان قرارها بشأن الطعون ونتائج الانتخابات بصورة عامة.

ويوم أمس السبت، أكد عضو الفريق الاعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إنه "ليس هناك اي طعون على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة في الوقت الحالي لدى المحكمة الاتحادية العليا، بل هناك شكاوى قدمت لها، واحدة من تحالف الفتح وشكوى أخرى حول كوتا النساء وثالثة قدمت من 3 مرشحين".

وسبق وأن وحددت المحكمة الاتحادية "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الـ 13 من الشهر الجاري موعداً للنظر بدعوى الغاء نتائج الانتخابات العراقية التي تقدم بها رئيس تحالف "الفتح" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري.