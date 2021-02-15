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هل خوّل تحالف الصدر العامري للتفاوض مع كوردستان بشأن الموازنة؟

Category: سیاسة

Date: 2021-02-15T08:15:16+0000
هل خوّل تحالف الصدر العامري للتفاوض مع كوردستان بشأن الموازنة؟

شفق نيوز/ كشف تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، حقيقة تفويضه لرئيس تحالف الفتح هادي العامري فيما يخص التوصل إلى اتفاق مع إقليم كوردستان بشأن موازنة 2021.

وقال النائب عن التحالف علي اللامي، لوكالة شفق نيوز، إن "الانباء والمعلومات التي تحدثت عن تخويل تحالف سائرون لرئيس تحالف الفتح هادي العامري، فيما يخص التوصل لاتفاق مع إقليم كوردستان بشأن موازنة 2021، غير دقيقة ولا صحة لها اطلاقا".

وبين اللامي، أن "الحوارات مع وفد إقليم كوردستان والقوى الكوردية مستمرة ومتواصلة مع كافة الاطراف السياسية من جهة ومع الحكومة الاتحادية من جهة"، موضحاً أن تلك الحوارات "لم تتوصل لغاية الآن إلى اتفاق نهائي بشأن حصة الاقليم من الموازنة".

ورجح اللامي أن "يتوصل المفاوضون خلال اليومين المقبلين إلى حلٍ توافقي يرضي جميع الاطراف".

وكان مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد الصفار، قال في تصريح صحفي أن تحالف سائرون خول رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، فيما يخص التوصل إلى اتفاق مع إقليم كوردستان.

وقال الصفار إنه في الاجتماع الأخير للجنة المالية في مجلس النواب العراقي حول مشروع قانون الموازنة، أعلن هيثم الجبوري، رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أن تحالف سائرون خول، هادي العامري، رئيس تحالف الفتح، بالتفاوض مع إقليم كوردستان والتوصل إلى اتفاق.

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