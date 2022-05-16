هل تحول خلاف خشان والحلبوسي الى "عشائري"؟

شفق نيوز/ نفى عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، يوم الاثنين، تحول خلافه مع رئيس المجلس محمد الحلبوسي، الى "خلاف عشائري"، مؤكداً أن القانون هو "الفيصل".

وقال خشان لوكالة شفق نيوز، إن "ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام عشيرة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بأخذ هدنة (عطوة) من عشيرتي، على خلفية تصرف ابنهم غير اللائق بحقي داخل مجلس النواب، غير صحيح ولا أساس له إطلاقاً".

وأكد خشان أن "القانون هو الفيصل بيني وبين رئيس المجلس بشأن الفصل بالقضايا القانونية التي تحصل داخل مجلس النواب".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد اتخذ في جلسة البرلمان السبت الفائت، قراراً وطرحه للتصويت يقضي بعدم إشراك النائب المستقل باسم خشان بأي لجنة برلمانية وحرمانه من حق المداخلات البرلمانية خلال الجلسات ما لم يقدم اعتذاراً رسمياً لرئاسة مجلس النواب.

وأدى قرار الحلبوسي الى خروج تظاهرات شعبية مؤيدة لخشان في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية.