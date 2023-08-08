هل المالكي مصاب بـ"السرطان".. مقرب منه يكشف "الحقيقة"

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، حقيقة اصابته بمرض السرطان.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن ما ينشر عن اصابة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمرض خبيث (السرطان) وتدهور حالته الصحية غير صحيح اطلاقاً".

وأضاف المصدر أنه بحالة جيدة (المالكي) ويمارس عمله السياسي بشكل طبيعي، واليوم كان لديه لقاء مع احد السفراء في العراق".

ويأتي رد المقربين من المالكي بعد انتشار شائعات في منصات ومواقع تواصل عن إصابة زعيم ائتلاف دولة القانون بمرض خبيث وعدم مقدرته على ممارسة العمل السياسي.