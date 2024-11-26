هلّو مصطفى كاكا رضا يؤدي اليمين وزيرًا للبيئة

شفق نيوز/ أدى هلّو مصطفى كاكا رضا، يوم الثلاثاء، اليمين الدستورية وزيرًا للبيئة، خلفاً لنزار آميدي.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب الاعتيادية.

وكان مصدر حكومي، قد كشف يوم الجمعة 25 تشرين الأول الماضي، عن استقالة نزار آميدي، وزير البيئة في حكومة محمد شياع السوداني، من منصبه.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن قرار استقالة آميدي، جاء بعد قرار وتشاور في الاتحاد الوطني الكوردستاني، على أن يتفرغ للعمل الحزبي في العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، أن "المنصب من حصة الاتحاد الوطني، بحسب التوزيع السياسي عند تشكيل الحكومة، ومن المقرر أن يتم تقديم مرشح آخر لشغل المنصب في وقت لاحق".