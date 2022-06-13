هذا الأسبوع .. وفد اطاري للقاء الصدر لمناقشة الاستقالة البرلمانية و"رؤيته" للحكومة الجديدة

شفق نيوز/ كشف مصدر قيادي في الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن توجه وفد من الاطار التنسيقي الى الحنانة في النجف، للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأسبوع الحالي لبحث أسباب استقالة كتلته النيابية، فيما سيقدم الوفد رؤيته لتشكيل الحكومة الجديدة بعد العطلة التشريعية للبرلمان.

وقال المصدر في الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه لوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك وفداً من الاطار التنسيقي يعتزم التوجه إلى النجف خلال الأسبوع الجاري للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لبحث أسباب استقالته الكتلة الصدرية من عضوية مجلس النواب".

وأضاف المصدر أن "الوفد سيقدم رؤية واضحة إلى الصدر بشأن تشكيل الحكومة الجديدة على أن يتم تشكيلها بعد َالعطلة التشريعية وتحديداً بعد عيد الأضحى".

وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني علق، اليوم الاثنين، على آخر التطورات السياسية في العراق، لاسيما بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، واستقالة جميع نوابه من البرلمان.

ووجه الصدر، أمس الأحد، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "إنقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم "في حلٍ منه".

ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.

هذا وعلمت وكالة شفق نيوز، عن اجتماع مرتقب من المقرر عقده من قبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، وصف بـ"المهم" لاتخاذ قرار "موحد" بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي.