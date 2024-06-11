هذا الأسبوع.. القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني يزور بغداد وأربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي مطلع، مساء اليوم الثلاثاء، بأن القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري، سيصل العاصمة العراقية بغداد بعد غد الخميس، كما سيجري زيارة لأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "باقري سيزور العراق صباح يوم الخميس المقبل ضمن جولته الإقليمية، حيث سيلتقي برئاسات الجمهورية، والوزراء، ومجلس النواب، ومجلس القضاء الأعلى، ومستشار الأمن الوطني وشخصيات سياسية".

وأضاف أن "باقري سيتوجه يوم الجمعة إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان لعقد اجتماعات مع المسؤولين هناك".

وتم تعيين علي باقري قائماً بأعمال وزير الخارجية الإيراني، خلفاً للوزير السابق حسين أمير عبد اللهيان الذي لقي مصرعه بحادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 19 آيار/ مايو الماضي في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب إيران.