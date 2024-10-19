"هدنة 48 ساعة".. تظاهرات ذي قار تنتهي بـ"كر وفر" بين المتظاهرين والقوات الأمنية

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بان هناك عمليات كر وفر في شوارع مركز المحافظة بين المتظاهرين والقوات الامنية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الامنية بعد انسحابهم من ساحة الحبوبي باتجاه الازقة"، لافتا إلى أن "المحتجين قاموا بقطع الشوارع قرب جامعة العين وشارع عشرين وسط الناصرية بالإطارات المحترقة".

وبين المصدر، ان "المحتجين يهاجمون القوات الامنية بالطابوق في غالب الأحيان، فيما ترد القوات الأمنية عليهم بالدخانيات".

من جانبه، افاد مصدر مقرب من قيادة التظاهرات في الناصرية، ان المحتجين دخلوا بهدنة مدتها 48 ساعة، طالبوا فيها باطلاق سراح اقرانهم وغلق الدعاوى الكيدية ضدهم، فضلا عن اقالة قائد شرطة المحافظة اللواء، نجاح العابدي".