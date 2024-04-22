هدنة الفصائل وزيارة السوداني.. انهيار متسارع وتكتيك جديد- قديم ضد الأمريكان

شفق نيوز/ علق الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى الشيعية المشاركة بالعملية السياسية، يوم الاثنين، على المعلومات التي تتحدث عن انتهاء هدنة الفصائل المسلحة وعودة استهداف المواقع الأمريكية في العراق والمنطقة.

يأتي ذلك بعد تعرض قاعدة للتحالف الدولي في سوريا لاستهداف صاروخي من داخل الأراضي العراقية، وهو هجوم أول منذ أوائل فبراير/شباط عندما أوقفت الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق هجماتها على العسكريين الغربيين.

كما يأتي ذلك، بعد إنهاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، زيارة إلى واشنطن التقى خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث ربطت بعض الفصائل استئناف عملياتها بنتائج زيارة السوداني.

وبحسب القيادي في الإطار التنسيقي حسن فدعم، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز "لا وجود لأي حوار ما بين الفصائل العراقية والتحالف الدولي حتى تكون هناك هدنة، لكن هناك مصلحة للعراق وهناك استراتيجية تتخذها الفصائل العراقية".

وأوضح فدعم، أن "المصلحة الأمنية والعسكرية للفصائل كانت بإيقاف عمليات استهداف المواقع الأمريكية داخل العراق وإعطاء فرصة للحكومة وفق هذه الاستراتيجية لغرض التفاوض لإنهاء وجود القوات الأجنبية، وهذا ما حصل".

وأضاف أن "أي استئناف لعمليات الفصائل العراقية ضد الأهداف الأمريكية، يأتي ضمن تكتيك واستراتيجية تعتمدها الفصائل، وضمن ردود الفعل لما تقوم به القوات الأمريكية أو الساحة في غزة أو المعطيات التي تتعلق بمحور المقاومة بشكل عام".

وفي وقت سابق من اليوم، نفت كتائب حزب الله العراقية إصدار بيان تعلن فيه "استئناف الهجمات على القوات الأميركية".

جاء النفي بعد ساعات من تعميم بيان آخر من مجموعات يعتقد أنها تابعة للفصيل المسلح، يتضمن الإعلان عن استئناف الهجمات بعد أشهر من تعليقها.

وفي أوائل فبراير الماضي، توقفت هجمات الجماعات المسلحة على القوات الأميركية في سوريا والعراق، بعد أن تسبب هجوم بطائرة مسيرة بمقتل 3 جنود أميركيين في الأردن. وردا على ذلك نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع بالعراق وسوريا.

ومساء امس الأحد، أفاد مصدر أمني افاد لوكالة شفق نيوز بإطلاق خمسة صواريخ انطلقت من قرية حمد أغا في ناحية زمار شمال غرب الموصل باتجاه القاعدة الأمريكية في قاعدة خراب الجير ضمن الأراضي السورية.

وأضاف أن الطيران الأمريكي حلق بشكل مكثف بين الحدود العراقية السورية ضمن ناحيتي زمار وربيعة شمال غرب الموصل على خلفية الهجوم الصاروخي قبل ان يستهدف العجلة التي انطلقت منها الصواريخ.