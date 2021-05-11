"هدفه سياسي" .. برلمانية تهاجم الحظر الشامل في العراق

شفق نيوز/ اعتبرت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت، يوم الثلاثاء، أن الحظر الشامل الذي من المقرر أن يبدأ بالسريان غد الأربعاء، ولمدة عشرة أيام هدفه "سياسي" وليس صحي.

وقالت جودت، لوكالة شفق نيوز، ان "الحظر الشامل، المرتقب هدفه سياسي وليس صحي، خصوصاً ان الوضع الأمني يشهد تراجعا كبيرا في مختلف المحافظات، المحررة وغيرها، ولهذا الحكومة تريد فرض هذا الحظر من أجل السيطرة على الوضع".

وبينت أن "الحظر الشامل، لم يوقف ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، خاصة أن هذا الحظر طبق سابقاً، ولم يحقق الأهداف المنشودة"، مشيرة إلى أن "المسؤولين والسياسيين، هم من يجمع المواطنين حالياً في تجمعات من أجل الدعاية الانتخابية، وهذا يعطي انطباعا للمواطن بأنه لا خطر من الوباء وسط التجمعات".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق قررت فرض حظر شامل للتجوال اعتبارا من يوم 12 من شهر آيار الجاري ولغاية 22 من الشهر ذاته ما عدا اقليم كوردستان للحد من معدل الإصابات المرتفع بالوباء في عموم مناطق ومدن البلاد.

وخرج السكان في محافظات الوسط والجنوب ولمرات عدة بتظاهرات منددة بالحظر جراء تأثيره على حياتهم اليومية وتردي واقعهم المعيشي لإعتمادهم على الكسب اليومي.

وطلبت محافظات النجف وبابل والانبار، يوم الاثنين، من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية استثنائها من قرار الحظر الشامل بالتزامن مع حلول عيد الفطر.