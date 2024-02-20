أهدروا عشرات الملايين من الدنانير.. استقدام 6 موظفين بديوان محافظة ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بصدور أوامر استقدام بحق موظفين في ديوان المحافظة لهدرهم عشرات الملايين من الدنانير.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "محكمة تحقيق النزاهة أصدرت أوامر استقدام بحق ستة موظفين في ديوان محافظة ذي قار بينهم مسؤول رفيع في الديوان". وبين المصدر، أن "قرار الاستقدام صدر استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لقيامهم بصرف سلفة بعشرات الملايين لأحد المشاريع في المحافظة مرتين متتاليتين".