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هدد بكشف المستور.. نائب عن ذي قار يوضح سبب جمع تواقيع إقالة الوائلي

Category: سیاسة

Date: 2021-01-28T15:34:08+0000
هدد بكشف المستور.. نائب عن ذي قار يوضح سبب جمع تواقيع إقالة الوائلي

شفق نيوز/ كشف النائب عن ذي قار اسعد ياسين، اليوم الخميس، عن أسباب جمع تواقيع لإقالة المحافظ ناظم الوائلي.

وقال ياسين لوكالة شفق نيوز"، إن "المحافظ الوائلي تسبب بفقدان ذي قار 350 مليار دينار عراقي عن خزينة الدولة"، مبيناً أن هذا المبلغ "توزع بين 200 مليار دينار من عام 2019، و 150 مليار دينار من عام 2020".

واتهم ياسين، "المحافظ الحالي باجراء تعاملات مشبوهة مع احد الأطراف السياسية في الدولة، ما تسبب بخسائر فادحة لذي قار".

وبين أن "مجلس الوزراء اذا لم يمض بإقالة الوائلي من منصبه، فسيخرج النواب الموقعين بمؤتمر صحفي وسيتم الكشف عن المستور والمعرقلين لإقالة هذه الشخصية الفاسدة" على حد وصفه.

واعتبر النائب عن ذي قار، أن "المحافظ الوائلي لم يكن همه يوماً شأن المحافظة، وإنما كان يعمل بكل الاوقات على جمع المال لصالحه الشخصي بطرق ملتوية" وفق تعبيره.

ويسعى اعضاء مجلس النواب العراقي عن ذي قار إقالة المحافظ ناظم الوائلي، عبر جمع تواقيع وتقديمها الى رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي.

ويطالب محتجو ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، إقالة المحافظ ناظم الوائلي، لأسباب تتعلق بتفشي الفساد المالي والاداري في المحافظة وارتفاع نسب البطالة.

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