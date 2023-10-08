"هددوها بقتل ابنها".. مرشحة عن ديالى تنسحب من السباق الانتخابي

شفق نيوز/ اعلنت المرشحة عن تحالف "العزم" في ديالى زينة حافظ الصالحي، يوم الأحد، انسحابها من التنافس على الانتخابات المحلية في المحافظة.

وقالت في بيان اليوم ، "اخوتي الأعزاء يا من وقفتم الى جانبي بأحلك الظروف اشكركم من القلب ضرباتكم اوجعت الفاسدين، وجعلتهم يفقدون صوابهم وانسانيتهم وحاربوني بأعز ما أملك في هذه الدنيا فقد وصلت تهديداتهم الى فلذة كبدي ابنائي"، مردفة بالقول إن "هذا كله قبل المصادقة على اسماء المرشحين، وقبل بدء السباق الانتخابي وصل بهم الحال لتهديدي بقتل ابني اذا ما استمر ترشحي للانتخابات، وبالفعل تمت محاولة خطفه لولا لطف الله".

واضافت "اكتب كلماتي هذه والألم يعتصرني، لأنني كنت اريد ان اكون ممثلة لهذا الشعب المظلوم، كنت اريد ان استحصل حقوقكم من الفاسدين، ولكن ثبت لي بأن الفساد والفاسدين أقوى منّي بنفوذهم وأموال السحت الحرام وأساليبهم القذرة".

واختتمت الصالحي بيانها بالقول "اعلن انسحابي من السباق الانتخابي، ولكم مطلق الحرية بانتخاب من ترونه مناسباً لتمثيلكم، واتمنى ان يجئ يوم نستطيع وبكل حرية أن نمارس حقنا الديمقراطي في الترشيح والانتخاب دون ضغوط وتهديدات".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، قد أكدت مؤخرا، أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح سيتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في شهر كانون الاول المقبل في العراق.

وحدد مجلس الوزراء العراقي، في شهر حزيران الماضي، الـ18 من شهر كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات للعام 2023.