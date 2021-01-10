هددوا بتصعيد أكبر.. "متظاهرو الحبوبي" يتهمون خلية الأزمة بمساندة الفاسدين وهذه مطالبهم

شفق نيوز/ هدد المتظاهرون في محافظة ذي قار، يوم الأحد، بتصعيد أكبر في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم والكف عن ملاحقة واعتقال النشطاء، فيما اتهموا خلية الأزمة بالوقوف مع الفاسدين ضد الشعب.

وقال المتظاهرون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "لقد اثبتت مدينتنا الناصرية الثائرة بوجه الظلم على مر التاريخ، بطولة وشجاعة ابنائها، وهي المدينة التي لم ولن تركع ابداً وكانت عصية على المحتلين والسلطات القمعية منذ النظام البائد وعلى مدى التاريخ".

وأضافوا "حين انطلقت ثورة تشرين المباركة هب (زلم الناصرية) وسطروا اروع صور البطولة والصمود وقدمت الناصرية ابنائها قربان للحرية والكرامة".

ولفت المتظاهرون إلى أنه في الآونة الأخيرة وبعد تعليق الاعتصام والاستمرار بالاحتجاج السلمي المشروع، قامت القوات الأمنية "بحملات اعتقالات تعسفية" للمتظاهرين السلميين واستهدفت منازلهم.

وأشاروا إلى أنه على الرغم من تعهد خلية الأزمة المشكلة من رئاسة الحكومة بجعل المدينة مستقرة "إلا انها زادت النار حطباً فكانت ضد شعبها وعوناً للفاسدين".

وتابعوا بأن ما حصل مؤخراً من حملات اعتقالات تعسفية "دفعنا للقيام بالتصعيد المناطقي للضغط لأجل إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وإيقاف استهداف المتظاهرين السلميين"، مؤكدين أنه بعد إطلاق سراح المعتقلين سيتم إيقاف التصعيد وعودة الهدوء بشرط إلاّ يتم اعتقال او استهداف اي متظاهر سلمي.

وحذر المتظاهرون من أنه "اذا حصل عكس ذلك فاننا على أتم الجهوزية والاستعداد للتصعيد بقوة اكبر لم تشهدها الحكومة من قبل"، مشددين أن على الجهات المختصة العمل على إسقاط جميع التهم والدعاوى الكيدية للحيلولة دون وقوع مصادمات واشتباكات تشعل شرار الفتنة في محافظتنا".

وكان مصدر أمني في محافظة ذي قار، قد أفاد في وقت سابق اليوم الأحد، بمقتل شرطي وإصابة خمسة متظاهرين بتجدد الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شرطياً فارق الحياة جراء إصابته بطلق ناري فيما أصيب خمسة متظاهرين بجروح متباينة خلال اشتباكات في ساحة الحبوبي، مركز الاعتصام الرئيسي، وسط مدينة الناصرية.

ويوم أمس السبت، أطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي لثني المتظاهرين من الاستيلاء على ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن اعداداً من المتظاهرين توجهوا لساحة الحبوبي وسط الناصرية بغية الاعتصام فيها.

وأضاف المصدر؛ أن القوات الامنية فتحت نيران اسلحتها باتجاه المتظاهرين لمنعهم من الوصول إلى الساحة واستعادتها من أجل الاعتصام فيها.

وأشار المصدر إلى ان المتظاهرين تمكنوا من استعادة الساحة، رغم اطلاق الرصاص الحي، وقاموا بقطع الطرق المؤدية إليها بالإطارات المحترقة.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، تطورت الاحتجاجات في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، إلى عمليات "كر وفر" بين القوات الأمنية والمحتجين.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز؛ بحدوث مصادمات بين القوات الأمنية من جهة، والمحتجين الذين يحاولون الاعتصام في ساحة الحبوبي.

واضاف المراسل؛ أن القوات الأمنية أطلقت القنابل الدخانية والمسيلة للدموع لثني المحتجين عن هدفهم.

وكانت القوات الأمنية، تمكنت في كانون الاول 2020 من فض اعتصام في ساحة الحبوبي استمر لنحو عام كامل.

غير أن الاحتجاجات عادت من جديد في اطراف ساحة الحبوبي، إلى تمكن المحتجون من استعادتها السبت 9 كانون الثاني 2021.