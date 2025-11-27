هجوم كورمور يرسل الشمري والشطري إلى إقليم كوردستان بمهمة مشتركة

شفق نيوز - السليمانية/ كركوك

من المقرر أن يزور وفد أمني رفيع محافظة السليمانية غدًا الجمعة، يضم وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، ووزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، ضمن إطار تعزيز التنسيق الأمني بين الحكومتين الاتحادية والإقليم.

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن الزيارة ستتضمن اجتماعات مع القيادات الأمنية في السليمانية لمتابعة المستجدات وتطوير خطط العمل المشتركة.

وفي السياق ذاته، أكد المصدر، أن محافظة كركوك فقدت نحو 160 ميغاواط من الطاقة الكهربائية جرّاء الاستهداف الذي طال حقل كورمور الغازي، ما انعكس على ساعات التجهيز في المحافظة.

وأشار المصدر، إلى أن الفرق الفنية والأمنية تواصل عملها لمعالجة آثار الهجوم والبحث عن الجهات التي تقف وراءه.

وليلة أمس، تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية، وفقا لمصادر أمنية.

وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.

ويأتي الهجوم بعد أيام من اقتراب طائرات مسيرة مجهولة من المنطقة، ما أثار حالة إنذار داخل الحقل، فيما تتواجد الفرق الفنية والتحقيقية حالياً لمتابعة الوضع وإعادته إلى طبيعته.