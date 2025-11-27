"هجوم كورمور".. الحكومة العراقية تشكل لجنة تحقيقية بإسناد من التحالف الدولي لكشف المنفذين

شفق نيوز - بغداد

قرر رئيس مجلس الوزراء حكومة تصريف الاعمال الحالية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الخميس، تشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن الهجوم الذي استهدف حقل غاز كورمور في محافظة السليمانية وادى الى تراجع كبير في إمداد الطاقة الكهربائية بإقليم كوردستان.

وقال صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان، إن السوداني "ترأس اجتماعاً طارئاً بحضور؛ وزيري الدفاع والداخلية، ورؤساء الأجهزة الأمنية للوقوف على تداعيات هذا العمل الجبان".

وأضاف أن السوداني "وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من: رئيس جهاز المخابرات الوطني، ووزير الداخلية في إقليم كوردستان العراق، وباسناد من التحالف الدولي".

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل "لجنة فنية تضم الجهات المختصة في قيادة العمليات المشتركة للتحقيق في هذا الفعل وكشف المتورطين فيه والجهات التي تساندهم ومحاسبتهم وفقاً للقانون".

وليلة أمس، تعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية، وفقا لمصادر امنية.

وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.

ويأتي الهجوم بعد أيام من اقتراب طائرات مسيرة مجهولة من المنطقة، ما أثار حالة إنذار داخل الحقل، فيما تتواجد الفرق الفنية والتحقيقية حالياً لمتابعة الوضع وإعادته إلى طبيعته.

وأدان رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق من صباح اليوم، وبشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل كورمور الغازي.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان اليوم، إن "هذا الهجوم يستهدف البنية التحتية الاقتصادية والخدمات العامة في العراق وإقليم كوردستان، ويشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار البلاد".

وشدد على أنه "من واجب و مسؤولية الحكومة الاتحادية العراقية والمؤسسات الأمنية المعنية بذل جهود جدية في أقرب وقت ممكن واتخاذ التدابير اللازمة والفعالة للتحقيق في هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، ومنع تكرارها".

واعتبر رئيس مجلس الوزراء حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم، الهجوم الذي استهدف حقل غاز "كورمور" "هجوما على العراق بأكمله".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، وفقا لما اعلنته في بيان حكومة الاقليم.

وذكر البيان أنه "خلال المكالمة الهاتفية، أدان رئيس الوزراء الاتحادي واستنكر بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف حقل كورمور للغاز، عادّاً إياه هجوماً على العراق بأكمله".

وأشار البيان إلى أنه "تقرر تشكيل لجنة تحقيق مشتركة ستباشر مهامها في أقرب وقت، للكشف عن المنفذين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة".