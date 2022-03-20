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هجوم "غير مسبوق" على حكومات العراق: الكاظمي كذاب والعبادي بخيل.. فيديو

Category: سیاسة

Date: 2022-03-20T15:02:49+0000
هجوم "غير مسبوق" على حكومات العراق: الكاظمي كذاب والعبادي بخيل.. فيديو

شفق نيوز/ شن نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، اليوم الاحد، هجوماً لاذعاً على رؤساء الحكومات العراقية لتنصلهم عن دعم الفن و المسيرة السينمائية.

وقال جودي في كلمة له امام حشد من الحضور في مهرجان "سينما الانيميشن" الذي انطلقت فعالياته بمحافظة بابل اليوم، إن "مصطفى الكاظمي كذاب كبير ومستعرض فيسبوكي" حسب تعبيره، مشيراً إلى أن "حكومته وعدت بدعم النقابة سابقاً، إلا انها تنصلت عن ذلك الوعد".

وأضاف ان "حكومتي عادل عبد المهدي وحيدر العبادي ساهما باضعاف الدراما، معتبراً أن العبادي رجل بخيل ومعقد ولا ينفذ ما يقوله".

وتابع قائلا، "اقسم بشرفي اتحدث عن تجربة شخصية، إنهم كذابين ومنافقين، يدعون الاسلام، وهو منهم براء"، مضيفاً "انهم حرامية درجة اولى" وسط تصفيق الحاضرين".

وقال ايضاً إنه من المعيب أن "نعمل على انشاء مهرجان ولانمتلك الاموال"، متسائلاً "هل العراق لايمتلك الاموال".

واشار إلى أن هؤلاء يصرفون الاموال على فعاليات "تافهة"، مضيفاً "يأتي شخص نصاب وأفاك يعمل مؤتمراً للأمن والدفاع، على سبيل المثال، ويتم صرف له الملايين، ويأتي الى مصرف العراقي للتجارة يسحب 50 مليون".

كما هاجم جودي، وزيري الثقافة والتعليم العالي، واصفا اياهم بأنهم اشخاص "لا يستحون". 

وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه جانبا من حديث نقيب الفنان العراقيين خلال الحفل.   

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