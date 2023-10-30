أهالي سنجار يشرحون للسوداني واقع الحال ويطالبوه بـ"تعويضات مادية"

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع وفد من أهالي سنجار الواقع المعيشي والاقتصادي والحاجة إلى إعماره واستمرار نزوح الأهالي منه، وفيما طالب الأهالي بتعويضهم مادياً، أكد السوداني خصوصية القضاء واهتمام الحكومة به بسبب تعرض أهله للإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، مساء اليوم الاثنين، وفداً من أهالي قضاء سنجار، من مختلف المكوّنات والأطياف، واستمع إلى شرح مفصل عن الواقع المعيشي والاقتصادي في القضاء، والحاجة إلى إعماره بسبب ما يعانيه من ضعف في الخدمات، واستمرار نزوح الأهالي نتيجة عدم وجود إدارة محلية تُعنى بالشؤون العامة، وتلبي احتياجات الأهالي، كما طالبوا بصرف التعويضات المالية المخصصة لهم.

وأكد السوداني أن "الحكومة أعطت خصوصية لقضاء سنجار بسبب حجم المظلومية التي تعرض لها نتيجة الإرهاب، وواجب الحكومة رعايته وإنصافه، وهي جادة في اتخاذ القرارات التي تتناسب مع تضحياتهم الجليلة وتمسكهم بالبقاء في بلدهم".

وأشار رئيس الوزراء إلى "المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق والمنطقة، ما يتطلب المزيد من العمل والتعاضد لضمان الأمن والاستقرار في كل أنحاء العراق، وإعادة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم الدائمة، ومنها قضاء سنجار".