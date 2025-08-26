هاريس في بغداد الأسبوع المقبل.. يجيد العربية وبديل رسمي لفاغن: تعرف عليه

شفق نيوز- متابعة/ ترجمة خاصة

في الأسبوع المقبل، سيتولى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي (سابقاً)، جوش هاريس، مهمة القائم بأعمال سفارة واشنطن لدى بغداد، خلفاً لستيفن فاغن، وذلك بحسب ما أعلنته السفارة في تدوينة لها على منصة إكس.

جوش أو (جوشوا) هاريس، انتهت مهامه بمنصب كنائب مساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الأمريكية يوم 5 آب الجاري، بعدما كان قد كلف به 18 تموز 2022.

وبحسب ما أورده موقع "الخارجية الأمريكية" وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن هاريس، شغل في السابق منصب مدير السياسات للمبعوث الرئاسي الخاص للتحالف العالمي لهزيمة تنظيم داعش، ومدير العراق في مجلس الأمن القومي.

كما كان مسؤولاً عن الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس، وهو عضو محترف في الخدمة الخارجية العليا.

وشغل هاريس منصب مدير شؤون شمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي في الفترة 2021-2022، حيث نسق تطوير وتنفيذ السياسات الأمريكية تجاه منطقة المغرب العربي.

في حين شغل منصب نائب رئيس البعثة، وقائم بالأعمال بشكل متكرر، في السفارة الأمريكية في طرابلس، ليبيا، والمكتب الخارجي الليبي في تونس من عام 2019 إلى عام 2021.

وفي السابق، شغل جوش هاريس منصب نائب مساعد وزير الخارجية بالإنابة ومدير مكتب شؤون المغرب العربي في مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع للوزارة.

وشملت مهامه الخارجية الأخرى ليوبليانا، سلوفينيا؛ وبغداد، العراق؛ وطرابلس، ليبيا؛ وزغرب، كرواتيا.

وجوش هاريس خريج كلية "إدموند أ. والش" للخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، يتحدث العربية والكرواتية والفرنسية والإيطالية والبولندية والسلوفينية.