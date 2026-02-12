هاريس: الحكومة العراقية يجب أن تبقى مستقلة بالكامل وسنواجه الانشطة الايرانية

شفق نيوز- بغداد

أكد القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى بغداد جوشوا هاريس، يوم الخميس، أن الحكومة العراقية يجب أن تبقى مستقلة بالكامل، فيما أكد على استخدام "كامل نطاق الأدوات المتاحة" لمواجهة ما وصفها بالأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في العراق.

وقالت السفارة في بيان، إن هاريس التقى، رئيس تحالف النهج الوطني عبد الحسين الموسوي، وأكد خلال اللقاء أهمية بقاء أي حكومة عراقية مستقلة ومركزة على المصالح الوطنية لجميع العراقيين.

وأضافت السفارة الأميركية في بيانها، أن هاريس ناقش مع الموسوي أهمية الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والعراق بما يحقق فوائد ملموسة للطرفين، في إطار تعزيز المصالح المشتركة المتمثلة في صون السيادة العراقية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتقوية الروابط الاقتصادية.

وأكد هاريس، استعداد بلاده لاستخدام "كامل نطاق الأدوات المتاحة" لمواجهة ما وصفها بالأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في العراق، مشدداً على أن أي حكومة عراقية يجب أن تبقى مستقلة بالكامل وتركز على تعزيز المصالح الوطنية.

من جانبه، ذكر المكتب الإعلامي لتحالف النهج الوطني أن الموسوي استقبل القائم بالأعمال الأميركي، حيث جرى بحث المستجدات على الصعيدين الوطني والإقليمي، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وفق مبدأ الاحترام السيادي المتبادل والمصالح المشتركة.

وأضاف مكتب تحالف النهج، أن اللقاء تناول مشاورات القوى السياسية لحسم الاستحقاقات الوطنية عبر المسارات الدستورية، والالتزام بنتائج العملية الانتخابية، بما يسهم في ترسيخ الأسس الديمقراطية وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات.

كما جرى التأكيد على أهمية إنجاح المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها خطوة تسهم في خفض التصعيد واعتماد مسارات الحوار والتهدئة.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال، في السابع والعشرين من كانون الثاني 2026، عبر تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، إن عودة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة "أمر لا ينبغي السماح به"، معتبراً أن العراق "انزلق إلى الفقر والفوضى" خلال ولايته السابقة.