سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هادي العامري: لن نقبل بنتائج الانتخابات "المفبركة"

Category: سیاسة

Date: 2021-10-12T08:14:55+0000
هادي العامري: لن نقبل بنتائج الانتخابات "المفبركة"

شفق نيوز/ أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم الثلاثاء، رفضه النتائج الاولية للانتخابات النيابية العامة في العراق، واصفاً اياها بـ "المفبركة".

وقال العامري، في تصريح صحفي مقتضب، ورد إلى وكالة شفق نيوز،  "لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن".

وشدد العامري "سندافع عن اصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة".

ويأتي موقف العامري، بعد موقف مشابه أعلنه المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية "أبو علي العسكري"، الذي رفض أيضاً نتائج الانتخابات التشريعية، والتي أظهرت تراجعاً ملحوظا لغالبية الأذرع السياسية لفصائل "المقاومة".

موقف العسكري يأتي كذلك، بعد أن رفض ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى سياسية شيعية، نتائج الانتخابات التشريعية في العراق.

وذكر الإطار التنسيقي في بيان، "... نعلن طعننا بما اعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين".

جاء هذا بعد أن أظهرت النتائج الأولية للانتخابات تراجعاً ملحوظا لقوى شيعية بارزة.

ووفق النتائج الأولية فقد حصد الفتح 14 مقعدا في الانتخابات بعد أن حل ثانيا في الانتخابات السابقة عام 2018 برصيد 48 مقعدا.

واكتسحت "الكتلة الصدرية" بقية الكتل في المناطق ذات الكثافة السكانية الشيعية وسط وجنوبي العراق بحصوله على 73 مقعدا، وفق النتائج الأولية.

وحل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا بـ41 مقعداً، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعداً، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ32 مقعداً.

 

related

انفوغرافيك.. انتخابات تشرين بالأرقام

Date: 2021-10-08 05:09:00
انفوغرافيك.. انتخابات تشرين بالأرقام

حزب الدعوة الاسلامية يكشف أوراقه الإنتخابية.. أسم الرئيس وأركان التحالف

Date: 2021-01-28 11:04:54
حزب الدعوة الاسلامية يكشف أوراقه الإنتخابية.. أسم الرئيس وأركان التحالف

مستشار الكاظمي للانتخابات يتوقع اجتياز نسبة المشاركة 50%

Date: 2021-10-10 08:57:04
مستشار الكاظمي للانتخابات يتوقع اجتياز نسبة المشاركة 50%

العامري يصدر اول تعليق على طلب الصدر لازاحة عبدالمهدي

Date: 2019-10-29 22:43:47
العامري يصدر اول تعليق على طلب الصدر لازاحة عبدالمهدي

انطلاق التصويت العام للانتخابات العراقية والكاظمي ونيجيرفان بارزاني اول المصوتين

Date: 2021-10-10 04:02:12
انطلاق التصويت العام للانتخابات العراقية والكاظمي ونيجيرفان بارزاني اول المصوتين

شيخ علي للعامري: سآتي بك من ايران مكبلاً لتحاكم بالاعدام واعلقك بالتحرير

Date: 2019-12-29 21:55:20
شيخ علي للعامري: سآتي بك من ايران مكبلاً لتحاكم بالاعدام واعلقك بالتحرير

"الفتح" يتخذ قراراً ساراً لعلاوي مع بعض التحفظ

Date: 2020-02-27 14:27:59
"الفتح" يتخذ قراراً ساراً لعلاوي مع بعض التحفظ

وزير التخطيط: موازنة 2022 لن تعرض على مجلس الوزراء قبل انتخابات تشرين المقبل (تحديث)

Date: 2021-09-06 08:32:20
وزير التخطيط: موازنة 2022 لن تعرض على مجلس الوزراء قبل انتخابات تشرين المقبل (تحديث)