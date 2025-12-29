هادي العامري لشفق نيوز: الجولة الثالثة لانتخاب النائب الثاني ستعقد مساء الثلاثاء

شفق نيوز- بغداد

قال رئيس تحالف بدر هادي العامري، فجر الثلاثاء، إن البرلمان قرر استكمال التصويت على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس الى مساء اليوم، بعد الاخفاق بالحسم.

وقال العامري لوكالة شفق نيوز إن مجلس النواب حقق اليوم "إنجازاً كبيراً" بانتخاب رئيس البرلمان ونائبه الأول، لكنه أخفق في حسم منصب النائب الثاني لأن أياً من المرشحين لم ينل الأغلبية المطلقة المطلوبة وفق القانون والدستور.

وجاء تصريح العامري بعد جولتين من التصويت لم تسفرا عن فائز، إذ أظهرت الجولة الأخيرة تقدم ريبوار كريم بـ156 صوتاً مقابل 102 لشاخوان عبدالله مع تسجيل 22 ورقة باطلة، ما دفع رئيس السن لإحالة الانتخاب إلى جولة ثالثة.

وأضاف العامري أن الجولة الثالثة ستعقد مساء الثلاثاء.