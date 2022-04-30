هادي العامري: قد نخسر الحشد الشعبي في هذه الحالة

شفق نيوز/ أعرب زعيم تحالف "فتح" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، يوم السبت، عن خشيته من حل الحشد الشعبي في العراق في حال إهماله من قبل القوى المؤيدة لهذا التشكيل المنضوي في القوات المسلحة العراقية.

جاء ذلك في كلمة القاها مساء اليوم خلال مجلس تأبيني لأحد ضحايا قادة بدر ومعه مجموعة من المقاتلين في المنظمة.

وقال العامري في كلمته، إن "التهديد الحقيقي للحشد هو التهديد الخارجي والداخلي ويجب أن ننتبه لهذين التهديدين"، مردفا بالقول "إذا حافظنا على الحشد قويا مقتدرا متمسكا بالأهداف و بالمبادئ لن يستطيع كائنا من كان أن يحله".

وذكر أنه "إذا لم نؤدِ دورنا المطلوب بالحفاظ على الحشد وتضحياته ومكانته فإننا سنخسره"، مضيفا أن "الحشد باقٍ ومن موقع أقوى إلى موقع آخر أقوى".