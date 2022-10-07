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"نأت بنفسها عن تشكيل الحكومة".. كتائب حزب الله: سنعمل على إلقاء الكاظمي خلف القضبان

Category: سیاسة

Date: 2022-10-07T20:22:33+0000
"نأت بنفسها عن تشكيل الحكومة".. كتائب حزب الله: سنعمل على إلقاء الكاظمي خلف القضبان

شفق نيوز/ توعدت كتائب حزب الله، يوم الجمعة، بإلقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلف القضبان بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المسؤول الأمني للكتائب ابو علي العسكري في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "يسأل الاصدقاء عن غياب موقف كتائب حـزب الله من الأحداث التي حصلت في الفترة الأخيرة ولا سيما أنها قد أكدت دفاعها عن السلم الأهلي، أما موقف الكتائب بالأحداث فأنه لم تلمس منها تهديدا جديا حتى تتدخل لحماية أهلنا وبلدنا".

وأضاف، أن "الكتائب ستعمل على إلقاء كاظمي الغدر خلف قضبان العدالة بعد تسليم مهام الحكومة الى رئيس وزراء جديد".

وتابع العسكري، ان "الكتائب تشدد على التأكيد أن ليس لديها أي تمثيل في مجلس النواب العراقي، وأنها لم ولن تشارك في تشكيل حكومة".

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