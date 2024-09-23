نيويورك.. السوداني يحث اليونيسيف على التعاون مع القطاع الخاص العراقي

شفق نيوز/ حث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليونيسيف على التعاون مع القطاع الخاص العراقي.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل، مساء أمس الأحد (بتوقيت بغداد)، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة/ اليونيسيف، كاثرين راسل، وذلك على هامش مشاركته في نيويورك باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79.

وشهد اللقاء التباحث في قضايا وحقوق الطفولة والقوانين الدولية المتعلقة بها، والتقدم الذي حققه العراق بهذا المجال.

وحثّ رئيس مجلس الوزراء المنظمة الدولية على التعاون مع القطاع الخاص العراقي في مجال التربية والتعليم العالي، مؤكداً استعداد الجامعات العراقية الحكومية والأهلية للاستفادة القصوى من التعاون مع اليونيسيف بشتى المجالات المتاحة.

من جانبها، عبرت راسل عن تقديرها للّقاء ، من أجل فتح مسارات عمل وشراكة أوسع بين العراق وبرامج المنظمة الدولية، وأبدت ترحيبها واستعدادها لتلبية دعوة السوداني لها لزيارة العراق، مشيرةً إلى أن المنظمة سجّلت تطورات مهمة في جانب الأسرة والطفل بالعراق خلال عمل الحكومة الحالية.