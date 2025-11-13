رغم آلاف الأصوات.. 11 نائباً ووزيراً يخرجون خاسرين في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أظهرت نتائج الانتخابات النيابية في محافظة نينوى خسارة عدد بارز من النواب والوزراء السابقين رغم حصولهم على آلاف الأصوات، ما يعكس تغيّراً واضحاً في مزاج الناخبين واتجاهات التصويت داخل المحافظة.

وبحسب الجداول الرسمية الصادرة عن مفوضية الانتخابات، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن قائمة الخاسرين تضم 11 شخصية سياسية بارزة من أعضاء الدورة البرلمانية الخامسة ووزراء سابقين، يتقدمهم أحمد الجبوري رئيس حزب مدنيون النائب في الدورة الحالية، وأحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار الحالي.

وتضم الاسماء أيضا، منصور المرعيد النائب ومحافظ نينوى الأسبق، محمد نوري العبد ربه النائب السابق، لطيف الورشان النائب في الدورة الخامسة، وطبان جميل منصور النائب السابق، طالب المعماري النائب السابق، فلاح الزيدان النائب ووزير الزراعة الأسبق، مزاحم الخياط الرئيس الأسبق للجنة التعليم النيابية، بسمة بسيم النائب السابق، فضلاً عن النائبة زليخة محمد.

ورغم حصول هذه الشخصيات على أصوات مرتفعة في بعض المراكز، إلا أن مجموع أصوات القوائم المنافسة ونظام القاسم الانتخابي لم يسمح بعودتهم إلى البرلمان ضمن التوزيع النهائي للمقاعد.

وتشير قراءة مراقبين تحدثوا لوكالة شفق نيوز إلى أن التغيير الواسع في الخريطة الانتخابية داخل نينوى جاء نتيجة توزّع الأصوات وتراجع الولاءات التقليدية، ما أفرز وجوهاً جديدة وأعاد تشكيل المشهد السياسي في المحافظة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء أمس الأربعاء، تصدر حزب الديمقراطي الكوردستاني على عدد الأصوات في محافظة نينوى (189 ألف صوت)، فيما جاء في المرتبة الثانية حزب تقدم (157 ألف صوت)، وائتلاف الإعمار والتنمية ثالثاً (146 ألف صوت).

وحصلت قائمة نينوى لأهلها على المركز الرابع (111 ألف صوت)، وتحالف عزم العراق/ عزم خامساً (100 ألف صوت)، والحسم الوطني سادساً (89 ألف صوت).

أما في المرتبة السابعة فقد جاءت منظمة بدر (77 ألف صوت)، وثامناً تحالف سيادة الوطني - تشريع (64 ألف صوت)، وتاسعاً اتحاد أهل نينوى (56 ألف صوت)، وعاشراً المشروع العربي في العراق (54 ألف صوت).