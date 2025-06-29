نينوى.. مفوضية الانتخابات تثقف رجال دين وشيوخ عشائر للاقتراع القادم

شفق نيوز – نينوى

أعلن مسؤول إعلام مكتب انتخابات نينوى، سفيان المشهداني، يوم الاحد، عن عقد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجلسة الحوارية الخامسة للتثقيف الانتخابي، بمشاركة نخبة من رجال الدين وشيوخ العشائر في محافظة نينوى، في إطار جهود المفوضية لتعزيز الوعي الانتخابي وترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع.

وقال المشهداني، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتدى الذي أقيم في الموصل ناقش أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات، ودور المؤسسات الدينية والعشائرية في توجيه المواطنين نحو السلوك الانتخابي السليم"، مشددا على ضرورة "تعزيز التعاون بين المفوضية والمجتمع المحلي لضمان انتخابات نزيهة وشفافة".

وأضاف أن "عملية تحديث سجل الناخبين التي بدأت في 25 آذار واستمرت حتى 20 حزيران الماضي، كانت الأطول في تاريخ المفوضية، حيث بلغ عدد الناخبين في نينوى نحو 2,900,000، من بينهم 1,900,000 يملكون بطاقات بايومترية".

وتابع المشهداني: "خلال عملية التحديث، تم تسجيل أكثر من 290 الف ناخب قاموا بتحديث بياناتهم، من ضمنهم 44 الف ناخب من مواليد 2007 تمت إضافتهم إلى سجل الناخبين للمرة الأولى"، مبيناً أن "المفوضية تتوقع بعد طباعة البطاقات أن يصل عدد الناخبين المؤهلين إلى أكثر من 2 مليون ناخب".

وأشار المشهداني إلى أن "النازحين من أهالي سنجار والمقيمين في مخيمات دهوك وإقليم كردستان يمتلكون حق التصويت، إما في مواقعهم الحالية أو من خلال نقل مراكزهم الانتخابية إلى داخل سنجار أو أي منطقة أخرى بحسب اختيارهم"، لافتاً إلى أن "المفوضية وفرت كافة المستلزمات اللوجستية والتقنية لضمان إجراء الانتخابات في بيئة ملائمة وميسرة لجميع الناخبين".