نينوى .. مجهولون يقتحمون مكتب نائب مرشح للانتخابات ويضرمون النيران بلوحاته الدعائية

شفق نيوز - نينوى

أفاد المكتب الإعلامي للنائب محما خليل المرشح عن الانتخابات العراقية المقبلة، صباح اليوم الخميس، بتعرض مبنى مكتبه إلى اقتحام من قبل مجموعة مجهولة، وقيامها بإنزال اللوحات الدعائية له وإضرام النيران فيها.

وذكر المكتب في بيان اليوم، أن "مجموعة من العناصر المجهولة التي تحمل ثقافةً داعشية قامت بحرق البوسترات واللوحات الانتخابية الخاصة بمرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة نينوى، النائب محما خليل علي آغا، في فِناء مكتبه بقضاء سنجار".

وأضاف البيان "لدينا كل الثقة بقواتنا الأمنية العاملة في قضاء سنجار بكشف المجرمين والمخططين لهذه العملية الجبانة، و سيقابلون القصاص العادل أمام القضاء العراقي وفق القانون".

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد من مقتل عضو مجلس محافظة بغداد المرشح للانتخابات عن تحالف "السيادة" صفاء الحجازي واثنان من مرافقيه بانفجار استهداف عجلة كانت تقلهم بواسطة عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية.

يذكر أن تنظيم داعش شنّ في آب/ أغسطس عام 2014، هجوماً موسعاً على قضاء سنجار ذي الأغلبية الإيزيدية، ونفذ مسلحوه جرائم إبادة جماعية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، تمكنت قوات البيشمركة الكوردية من طرد داعش من سنجار بمساندة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي آب/ أغسطس عام 2017، أعلنت الحكومة العراقية طرد التنظيم المتطرف من محافظة نينوى قبل أن تعلن "الانتصار" على داعش في نهاية العام نفسه.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت في آب/ أغسطس 2024، إن "داعش قتل واستعبد آلاف الإيزيديين، وما زالت أكثر من 2600 امرأة وفتاة إيزيدية في عداد المفقودين، وما تزال عمليات تحديد هويات الجثث التي وجدت في مقابر جماعية جارية".

وحددت السلطات العراقية، في تموز/ يوليو من العام 2023، 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، ما تزال 32 منها لم تفتح بعد في قضاءيّ سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تنظيم داعش ترك خلفه أكثر من 200 مقبرة جماعية يرجح أنها تضم نحو 12 ألف جثة.