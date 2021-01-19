نينوى: عزوف عن التحديث البايومتري وصراع "محموم" على 12 مقعدا للموصل

شفق نيوز/ كشف مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، عن وصول نسبة التحديث البايومتري في محافظة نينوى الى 44%.

وقال عمر ازهر عمر في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ ان "عملية التحديث مازالت مستمرة وتمتد لنحو شهر من الآن، في حال لم يتم تمديد فترة التحديث".

وأشار عمر؛ الى ان "كوادر المفوضية مستمرة بدوامها في مراكز التحديث بالاضافة الى وجود فرق جوالة في الأحياء السكنية والقرى ايضا تقوم بتحديث بطاقات الأشخاص الذين لديهم حالات استثنائية في مثل المرض أو العجز وعدم القدرة على الذهاب الى مراكز التحديث".

من ناحيته؛ قال الناشط السياسي سعد عامر؛ أن "الموصل تشهد حراكاً انتخابياً من بعض المرشحين من سياسيين سابقين ووجوه جديدة تعمل على التهيئة للانتخابات القادمة، وبحسب تقسيم الدوائر الانتخابية الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب فان مركز القضاء أصبحت حصته 12 مقعداً ستشهد صراعاً قاسياً للفوز بها.

وأشار عامر في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أنه "فيما يخص نسب التحديث فان الاقضية والنواحي وصلت نسب التحديث فيها الى نسب مرتفعة جداً عن ماهي عليه في الموصل وذلك بسبب الطبيعة القبلية والعشائرية التي تعد اليوم أكبر عامل مؤثر في عموم نينوى كون المحافظة تتمتع بهذا الطابع وتميل له اكثر من الميول الدينية والعقائدية الموجودة في محافظات الجنوب".

من ناحيته؛ أرجع الناشط في مجال العمل السياسي وليد الطائي، سبب انخفاض نسب التحديث الى ما دون النصف في الموصل إلى "فقدان الثقة بالسياسيين والوجوه الموجود في الوقت السابق والتي خذلت الموصل بصورة كبيرة وجعلت سكناها يعيشون في حالة من الإحباط الكبير".

وأضاف الطائي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ أن "العزوف عن التحديث ومحاولات التغيير جاء بعد المأساة التي عاشتها الموصل وسكناها منذ عام 2014 وحتى عام 2021"، مشيرا إلى أن "طوال هذه الفترة لم يكن هنالك من يمثل الموصل بصورة حقيقة في وقت كانت هي بأمس الحاجة الى صوت نيابي موحد ينادي بحقوقها".