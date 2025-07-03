نينوى تمدد فترة التقديم للترشيح لمناصب الوحدات الإدارية وتشكف: 32 قدموا حتى الآن

شفق نيوز – نينوى

أعلن نائب رئيس مجلس محافظة نينوى محمد الجبوري، يوم الخميس، تمديد فترة الترشح لشغل مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في 6 أقضية ونواحي حتى 10 تموز/ يوليو الجاري، بهدف توسيع خيارات الاختيار.

وقال الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "منصب قائممقام قضاء الموصل الأعلى تنافساً بـ 32 متقدماً ثم ناحية بعشيقة 19 متقدماً والمحلبية 15 متقدماً وناحية القيروان 14 متقدماً والقحطانية 9 متقدمين والعياضية 8 متقدمين".

وأضاف أن "المراحل القادمة ستتضمن فحص ملفات المتقدمين من قبل هيئة النزاهة والأدلة الجنائية والمساءلة والعدالة، والتحقق من الشهادات الجامعية والموقف القانوني، والتصويت النهائي في جلسة المجلس لاختيار الأكفأ".

وأكد الجبوري على "الشفافية والكفاءة كمعيارين أساسيين للاختيار".

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة طويلة من شغور هذه المناصب، خاصة منصب قائممقام الموصل، الذي ظل شاغراً منذ عدة أشهر بسبب الخلافات السياسية بين الكتل الممثلة في مجلس المحافظة. وقد أدى هذا الفراغ الإداري إلى تعطيل العديد من الخدمات الأساسية وتأخير مشاريع الإعمار في المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن الصراعات بين تحالفي "نينوى الموحدة" و"نينوى المستقبل" حول تقاسم المناصب الإدارية في المحافظة، بما في ذلك منصب قائممقام الموصل، كانت سبباً رئيسياً في تأخير تعيين المسؤولين في هذه المناصب الحيوية.

ويأمل المواطنون في أن يسهم فتح باب الترشح بإنهاء حالة الشغور الإداري، وتحقيق الاستقرار الإداري الذي تحتاجه المحافظة للمضي قدماً في مشاريع الإعمار والتنمية.