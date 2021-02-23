نينوى تطلب استضافة المنتخب الهولندي لكرة القدم وامستردام تطلق تعهداً بمجالين

شفق نيوز/ أكد السفير الهولندي لدى العراق ميشيل ريتشنار، يوم الثلاثاء، حرص بلاده على نقل تجربتها الزراعية إلى محافظة نينوى، والتعاون في مجال التعليم الجامعي.

وقال السفير الهولندي في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ نينوى نجم الجبوري، عقده في ديوان المحافظة، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن حكومة بلاده تسعى الى دعم نينوى وان لديهم برامج متعددة وممولة في سبيل مساعدة سكان المحافظة.

وأضاف "نطمح لان يكون هنالك تعاون في العديد من المجالات خصوصا الزراعة وقد تشاركنا الرؤية المستقبلية مع المحافظ، خصوصا في مجال الزراعة إذ ان هولندا رغم صغر مساحتها الا انها من الدولة الزراعية المتميزة على مستوى العالم ونطمح لنقل تجربتنا الى نينوى التي تمتاز بمساحات شاسعة صالحة للزراعة".

وتابع ريتشنار بالقول "نسعى أيضاً الى خلق تعاون ما بين الجامعات الهولندية وجامعات محافظة نينوى ايضاً".

من جانبه، قال محافظ نينوى "نحن سعداء بهذا الاهتمام الاوروبي بمحافظة نينوى ونثمن دور هولندا في محاربة الارهاب ومشاركتها ضمن التحالف الدولي في الحرب على داعش وتحرير الاراضي العراقية".

واضاف "نطمح الى ان يكون هنالك تعاون بين هولندا ونينوى في العديد من المجالات وحتى في مجال الرياضة"، متمنيا ان يرى المنتخب الهولندي لكرة القدم في نينوى من اجل نقل رسالة عن واقعها الحالي.

جدير بالذكر ان نينوى شهدت في الايام القليلة الماضية عدة زيارات لسفراء دول اوروبية مثل فرنسا والمانيا والدنمارك واخرها اليوم هولندا، مما يشير الى اهتمام اوروبي بوضع المحافظة.