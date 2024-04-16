نينوى تضع "معايير خاصة" لإعادة تقييم مديري الدوائر وتغيير "غير الكفوئين"

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس محافظة نينوى احمد الحاصود، يوم الثلاثاء، أن المجلس سيشرع بإعادة تقييم مديري الدوائر في المحافظة وفق "معايير خاصة"، من أجل تغيير "غير الكفوئين".

وقال الحاصود لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة نينوى يعتزم اعادة تقييم مديري الدوائر في نينوى لاجراء تغييرات فيما بينهم"، موضحاً أن "فترة التقييم ستكون قصيرة وسيجري على اثرها ابعاد وتغيير من لا يحظى بتقييم جيد وفق معايير خاصة وضعها المجلس لذلك".

وأضاف الحاصود، أن "المجلس قد يبقي على بعض مديري الدوائر ممن أثبت كفاءته خلال المرحلة الماضية وحقق نجاحا جيداً في مؤسسته الحكومية مع الاخذ بنظر الاعتبار السير الذاتية للبدلاء وانجازاتهم ضمن اختصاصهم".