نينوى تشكو للكاظمي من تلكؤ إعادة إعمار مستشفيات رئيسية في الموصل

شفق نيوز/ أعلن المتحدث الرسمي باسم محافظة نينوى، رعد العباسي، يوم الاحد، ان الحكومة المحلية تواجه مشاكل في إعادة إعمار واستخدام ثلاثة مستشفيات رئيسية في المحافظة، فيما افتتح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مستشفى في مدينة الموصل.

وقال العباسي لوكالة شفق نيوز، إنه "أبلغنا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته اليوم للمحافظة بأننا نواجه ثلاث مشاكل رئيسية تتطلب تدخلاً من الحكومة الاتحادية لحلها".

وبين أن "هناك مشكلة بالمستشفى البحثي في جامعة الموصل والذي ما يزال مغلقا بسبب مشاكل ادارية بين الجامعة ووزارة الصحة، كذلك هناك مشكلة في إعادة إعمار المستشفى الجمهوري ومستشفى ابن سينا اللذين مازالا كومة إنقاض ولم يتم إعمارهما حتى الآن".

وأشار العباسي إلى أن "الكاظمي اشاد بحملة الاعمار التي تشهدها الموصل".

فيما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن الكاظمي افتتح مستشفى البتول التعليمي في محافظة نينوى.

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صباح اليوم الى محافظة نينوى على رأس وفد رفيع المستوى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن قيادة عمليات نينوى منعت دخول عجلات الحمل (كيا - شاحنات) الى الموصل حتى الساعة الرابعة عصراً فيما تنتشر المفارز في عموم المدينة على شكل مرابطات على جانبي الطرق الرئيسية، ضمن الإجراءات الأمنية لزيارة الكاظمي.

ولاحقاً ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الأخير وصل إلى محافظة نينوى صباح اليوم على رأس وفد رفيع المستوى، وترأس اجتماعاً ضمّ عدداً من الوزراء ومحافظ نينوى نجم الجبوري ورؤساء الدوائر الخدمية في المحافظة.