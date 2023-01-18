نينوى تدعو السوداني لزيارتها

شفق نيوز/ دعا النائب عن محافظة نينوى خالد العبيدي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الى زيارة المحافظة والاطلاع على واقعها ومشاريعها الاستراتيجية اسوة بزيارة رئيس الجمهورية، فيما اتفق الطرفان على ضرورة دعم محافظة نينوى اقتصاديا وخدميا واجتماعيا والاهتمام بإعادة تطبيع الاوضاع في المناطق المحررة".

وقال المكتب الإعلامي للنائب خالد العبيدي إنه "بحث مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مجمل الاوضاع الامنية والسياسية التي يشهدها العراق، فضلا عن تقديم عرض عن الوضع الاجتماعي والخدمي في محافظة نينوى وابرز المطالب العامة للمواطنين في مدينة الموصل وباقي اقضية المحافظة".

واكد العبيدي، وفق البيان، أن "نجاح أي حكومة يتطلب دعما واستقرارا سياسيا وان تحالف العزم يدعم جهود الحكومة الحالية لتصحيح مسار الدولة، لاسيما وانها تخطو بشكلٍ واضح لتنفيذ بنود منهاجها الوزاري وفي مقدمتها الارتقاء بالواقع الخدمي في المحافظات كافة وتوجهها نحو تنويع الاقتصاد، واجراءاتها العملية لإنهاء ملف اصحاب العقود والمفسوخة عقودهم وسعيها لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية".

وفي الموضوع الامني، قدم العبيدي "رؤيته بشأن معالجة بعض الخروقات في عدد من المحافظات"، مشيدا بـ"جهود القيادات والقوات الامنية في حماية العراقيين والدفاع عن الوطن، كما نوه بأهمية قرار إلغاء التدقيق الأمني في نينوى الذي كان يمثل هما ثقيلا على نفوس الاهالي خلال مراجعاتهم لإنجاز معاملاتهم الخاصة".

واتفق العبيدي ورئيس الوزراء على "ضرورة دعم محافظة نينوى اقتصاديا وخدميا واجتماعيا مع الاهتمام باعادة تطبيع الاوضاع في المناطق المحررة"، مستعرض واقعها باعتبارها ثاني اكبر محافظة".

وأوضح العبيدي أن "المحافظة بحاجة الى رعاية ودعم خاصين، وان العديد من مناطقها في مركز المحافظة والاقضية التابعة لها لم تستعد وضعها الاجتماعي ولا الاقتصادي ولا حتى العمراني، لاسيما في جانب ايمن الموصل الذي مازال يعاني من اثار الدمار والتخريب".

ودعا النائب رئيس الوزراء الى "تخصيص مبالغ كافية لموازنة المحافظة، والقيام بزيارة الى نينوى للوقوف بشكل مباشر على اوضاع مستشفياتها ومدارسها وجامعاتها ومصانعها المتوقفة ومتابعة مشاريعها الاستراتيجية ومعرفة اسباب التلكؤ في اعادة اعمار مطار الموصل، خصوصا وان زيارة رئيس الجمهورية لنينوى كان لها اثر طيب في نفوس اهالي المحافظة".