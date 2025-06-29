نينوى تخوض انتخابات العراق بـ36 قائمة واحتدام التنافس على مقاعد الكوتا

شفق نيوز - نينوى

كشف مدير مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة نينوى، فرحان المعماري، يوم الأحد، عن مشاركة واسعة في انتخابات مجلس النواب المقرر نهاية العام الحالي، تشمل تنوعاً سياسياً ومكوناتياً لافتاً، مع تسجيل أكثر من ألف مرشح يتنافسون على مقاعد المجلس.

وقال المعماري في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "عدد القوائم الانتخابية التي ستخوض الانتخابات في نينوى بلغ 36 قائمة، موزعة بين 12 حزباً منفرداً، و9 تحالفات سياسية، بالإضافة إلى 15 قائمة كوتا تمثل مكونات مختلفة من أبناء المحافظة".

وأوضح أن "قوائم الكوتا تتوزع على النحو الآتي: 8 قوائم للمكون الايزيدي، و4 قوائم شبكية، و3 قوائم للمكون المسيحي، إلى جانب قائمتين لفردين مستقلين ضمن حصة الكوتا".

وأضاف المعماري أن "إجمالي عدد المرشحين بلغ 1040 مرشحاً في عموم المحافظة، وهو رقم يعكس حجم المنافسة والتنوع في التمثيل السياسي والاجتماعي لمختلف شرائح ومكونات نينوى".

وأكد أن مفوضية الانتخابات تواصل استعداداتها اللوجستية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية، لضمان إجراء الانتخابات في أجواء مستقرة ونزيهة، داعياً المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم الجدد.

وأنهت محافظة دهوك في إقليم كوردستان، أمس السبت، استعداداتها لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق من خلال تحديد عدد القوائم والمرشحين الذين سيخوضون السباق الانتخابي، وبهذا تكون أول محافظة على مستوى البلاد تعلن عن ذلك.

وقال مدير مكتب المفوضية في دهوك خالد عباس في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان عدد مقاعد محافظة دهوك للانتخابات التشريعية العراقية 11 مقعدا، ثمانية منها للرجال، وثلاثة للنساء، ومقعد واحد لكوتا المسيحيين.

كما أشار عباس إلى ان، عشر قوائم ستتنافس في دهوك للانتخابات المقرر إجراؤها يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وهي كالاتي: الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الاسلامي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني، جبهة الشعب، جماعة العدالة الكوردستانية، الموقف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، الجيل الجديد، تيار "بابليون"، والتيار الوطني الآشوري.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الخميس 26 من شهر حزيران/يونيو الجاري، إغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية للعراق 2025.

وقال مسؤول الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أغلقت باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب 2025 بشكل نهائي مع انتهاء فترة الدوام الرسمي لغاية الساعة 3 ظهراً".

وبين جميل ان "المرحلة المقبلة ما بعد اغلاق باب الترشيح، سيتم العمل على عملية فرز الاسماء ونقلها للتدقيق لدى أكثر من جهة رقابية امنية وكذلك قضائية وهيئة المساءلة والعدالة وغيرها".

هذا ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية بالعراق في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وسط استعدادات كبيرة بدأت بها المفوضية، حيث أتمت عملية تسجيل الكيانات السياسية، وما تزال بعملية تحديث بيانات المواطنين.