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نينوى تخاطب رئاسة الوزراء رسميا للتريث في نقل أُسر داعش من مخيم الهول للمحافظة

Category: سیاسة

Date: 2021-05-06T11:08:06+0000
نينوى تخاطب رئاسة الوزراء رسميا للتريث في نقل أُسر داعش من مخيم الهول للمحافظة

شفق نيوز/ وجه محافظ نينوى نجم الجبوري يوم الخميس كتابا الى رئاسة الوزراء مطالبا فيه بالتريث في نقل نازحي مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة في ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل، عازياً السبب إلى وجود رفض شعبي واسع لعودة أُسر تنظيم داعش ومن عدة محافظات الى نينوى.

وحذر الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، من "مغبة الاستمرار في هذا الاجراء وذلك كون المنطقة المقترحة لنقل النازحين فيها كثافة سكانية عالية من منتسبي القوات المسلحة او ذويهم ممن قدموا الضحايا الذين سقطوا على يد العناصر الإرهابية".

ولم يستبعد المحافظ حدوث حالات اقتحام للمخيم من المتضررين من التنظيم وخروج الامر عن السيطرة , مشددا المحافظ على ضرورة اشراك الإدارة المحلية للمحافظة والتداول بهذا الشأن لوضع الحلول الناجعة له.

وصرّح النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني يوم الأربعاء بدخول القافلة التي تنقل أُسر عناصر داعش الحدود العراقية قادمة من سوريا.

وقال الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن هذه القافلة ستنقل الأسر القادمة من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة في جنوب الموصل والبالغ عددها 100 أسرة اي ما يقارب 700 فرد 

وأضاف أنه قد حذر في وقت سابق من خطورة ما يجري ولكن دون فائدة، حسب تعبيره.

فيما وصف موصليون في حديثهم لمراسل وكالتنا ما يجري بالأمر "الخطير"، وان هذه العوائل قنابل موقوتة ويجب أن تؤهل فكرياً في مراكز خاصة.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي أُسراً وأفراد تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا ويقطن فيه أكثر من 60 ألف شخص من مواطنين سوريين وجنسيات أخرى مختلفة. ضمنهم 8256 عائلة عراقية، بعدد افراد 30738 شخصاً.

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